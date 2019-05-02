انت الان تتابع إنبي يقتنص فوزًا قاتلا من بتروجيت في صراع الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
إنبي
اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي فوزًا ثمينًا من نظيره بتروجيت، بهدفين لهدف، سجلها رامي صبري هدفين، وشكري نجيب هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع رجال علي ماهر رصيدهم إلى 33 نقطة ويرتقي إلى المركز الخامس عشر، في محاولة لتفادي معركة الهبوط المشتعلة بين فرق المؤخرة، في المقابل تجمد رصيد أبناء محمد عودة عند 43 نقطة في المركز الرابع.
وفي الدقيقة 61، افتتح رامي صبري التسجيل لفريق إنبي، بعدما استقبل عرضية من ركنية، نفذها أحمد شكري، برأسه في الشباك، بعد الهدف حاول لاعبو بتروجيت العودة إلى اللقاء، وهو ما حدث في الدقيقة 70، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد تدخل أحمد شكري مع أحمد زولا، نفذها شكري نجيب بنجاح، مدركًا هدف التعادل لبتروجيت. بعد
وفي الدقيقة 61، افتتح رامي صبري التسجيل لفريق إنبي، بعدما استقبل عرضية من ركنية، نفذها أحمد شكري، برأسه في الشباك، بعد الهدف حاول لاعبو بتروجيت العودة إلى اللقاء، وهو ما حدث في الدقيقة 70، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد تدخل أحمد شكري مع أحمد زولا، نفذها شكري نجيب بنجاح، مدركًا هدف التعادل لبتروجيت.
بعد هدف بتروجيت، ضغط لاعبو إنبي وأضاعوا أكثر من فرصة هدف محقق، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، اقتنص رامي صبري هدف الفوز لإنبي، بعد عرضية نفذها أحمد شكري، داخل منطقة الجزاء، استقبلها صبري برأسية صاروخية سددها في الشباك، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز إنبي بهدفين لهدف.
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