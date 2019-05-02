الان تتابع الوليد بن طلال يكافىء التعاون بمليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 48 دقيقة - 11:41 م, 2 مايو 2019 م التعليقات: 0 بعد تحقيقهم كأس الملك قدم عضو شرف نادي الهلال الأمير الوليد بن طلال، التهنئة لنادي التعاون بعد حصوله على كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما هزم نظيره الاتحاد مساء اليوم الخميس 2/1. وكتب مغرداً : “أهنئ نادي التعاون بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ‏وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوليد بن طلال يكافىء التعاون بمليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.