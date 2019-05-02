سكري القصيم مافيه مثلوووه.. بطلًا لكأس الملك لأول مرة في تاريخه

جدة - عمرو شويل توج التعاون بطلا لكأس الملك لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الاتحاد، 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على استاد الملك فهد في العاصمة الرياض.

وتأهل التعاون إلى المباراة النهائية بعد فوزه الكاسح بنتيجة 5/0 على الهلال في نصف النهائي، في حين تجاوز الاتحاد عقبة النصر بفوز درامي بنتيجة 4/2.

سجل الهدف الأول للاتحاد ألكسندر بريجو فيتش في الدقيقة 33 وأدرك طلال العبسي التعادل للاتحاد في الدقيقة 55 من رأسية قوية، وأحرز الهدف الثاني تاوامبا في الدقيقة 90.