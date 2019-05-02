شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يفوز على اتحاد جدة بهدفين ويتوج بكأس الملك سلمان لأول مرة في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوج فريق التعاون السعودي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه مساء اليوم الخميس، على اتحاد جدة بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد «الملك فهد الدولي» بالعاصمة السعودية الرياض.

تقدم اتحاد جدة بهدف في الدقيقة 32 عبر لاعبه الصربي أليكساندر بريوفيتش، ثم تعادل التعاون بهدف طلال العبسي في الدقيقة 54، قبل أن يسجل الكاميروني ليندر تاوامبا هدف الفوز للتعاون في وقت قاتل في الدقيقة 91.

كان التعاون قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه الكبير على الهلال بخماسية نظيفة في نصف النهائي، فيما بلغ الاتحاد الدور النهائي بعد الفوز على النصر 4-2.