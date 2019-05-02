شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه في التشكيل المثالي للدوري التركي ويخسر لقب الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق قاسم باشا التركي، ضمن التشكيل المثالي للدوري التركي خلال الموسم الحالي 2018- 2019 بعد تقديم مستويات جيدة خلال الموسم مع فريقه.

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وكشف الاتحاد التركي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية للنسخة الحالية من مسابقة الدوري التركي على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل في مسابقة الدوري التركي لموسم 2018 – 2019، والمقدمة من الاتحاد التركي لكرة القدم.

وخسر «تريزيجيه» لقب الأفضل الذي كان قد حصل عليه الموسم الماضي كأفضل لاعب في الدوري التركي لصالح لاعب وسط فريق إسطنبول باشاك شهير، الدولي البوسني إدين فيسكا.

ويقدم محمود تريزيجيه مستويات رائعة مع قاسم باشا في الموسم الحالي، حيث سجل 9 أهداف وصنع مثلها بمسابقة الدوري، فيما تم اختياره أفضل لاعب إفريقي في أوروبا من جانب مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية عن شهر مارس الماضي.