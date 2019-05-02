جدة - عمرو شويل

ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2018-2019 بعد مباريات اليوم الخميس 2-5-2019، وإقيمت اليوم مباراة فقط حيث التقى كل من انبى مع الفريق البترولى بتروجت.

ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2018-2019 بعد مباريات اليوم الخميس 2-5-2019 ، انفرد أحمد على لاعب المقاولون العرب بصدارة الهدافين برصيد 17 بعد ما تمكن من تسجيل هدفين في مباراة فريقه امس ويأتي خلفه خالد قمر لاعب الإتحاد السكندري برصيد 14 هدف بينما يحتل محمود علاء لاعب الزمالك المركز الثالث برصيد 13 هدفا.

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ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2018-2019 بعد مباريات اليوم الخميس 2-5-2019

وسجل اليوم رامى صبرى هدافين فى فوز فريقة انبى على بتروجت ليرتفع الى الهدف الثالث له هذا الموسم

ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2018-2019 بعد مباريات اليوم الخميس 2-5-2019

ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2018-2019 بعد مباريات اليوم الخميس 2-5-2019 تغلب إنبى بقيادة على ماهر على بتروجت بقيادة محمد عودة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم بالديربى البترولى، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدورى الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2018-2019 بعد مباريات اليوم الخميس 2-5-2019

وبتلك النتيجة رفع إنبى رصيده إلى النقطة 33 ويحتل المركز الخامس عشر باحثا عن طوق النجاة من دوامة الهبوط حيث يتبقى له 4 مباريات فى الدورى أمام الأهلى والاتحاد والمقاصة والنجوم فيما توقف رصيد بتروجت عند النقطة 34 ويحتل المركز الرابع عشر ويتبقى له 3 مباريات فى الدورى أمام طلائع الجيش وسموحة والمقاولون العرب.