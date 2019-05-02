شكرا لقرائتكم منتخب مصر يستقر على ضم وليد سليمان وعبد الله السعيد لكأس الأمم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى، ضم الثنائى عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، ووليد سليمان لاعب الأهلى، لقائمة الفراعنة فى أمم إفريقيا.
وكشف مصدر بجهاز المنتخب، أن أجيرى أشاد بمستوى السعيد مع بيراميدز فى الفترة الأخيرة، كما أكد أن وليد سليمان من عناصر الخبرة فى الأهلى ويمثل إضافة للمنتخب شرط مشاركته بصفة مستمرة مع فريقه بعد العودة من الإصابة.
يذكر أن المنتخب سيعلن قائمته النهائية يوم 11 يونيو المقبل استعداداً لبطولة أمم أفريقيا.
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