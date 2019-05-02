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جدة - عمرو شويل ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس 2-5-2019 ، وإقيمت اليوم مباراة فقط حيث التقى كل من انبى مع الفريق البترولى بتروجت.

ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس 2-5-2019 ، ويشهد الدوري المصري هذا الموسم منافسة ثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، حيث ظل بيراميدز على صدارة جدول الدوري برصيد 64 نقطة، متساوياً مع فريق الأهلي الذي ارتفع رصيده إلى 64 نقطة أيضا إلا أن المواجهات المباشرة لصالح فريق بيراميدز، بينما ظل الزمالك في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، ثم المصري البورسعيدي بـ 47 نقطة.



ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس 2-5-2019

جدول الدورى فوز انبى على بتروجت Advertisements

ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس 2-5-2019 تغلب إنبى بقيادة على ماهر على بتروجت بقيادة محمد عودة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم بالديربى البترولى، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدورى الممتاز.

وبتلك النتيجة رفع إنبى رصيده إلى النقطة 33 ويحتل المركز الخامس عشر باحثا عن طوق النجاة من دوامة الهبوط حيث يتبقى له 4 مباريات فى الدورى أمام الأهلى والاتحاد والمقاصة والنجوم فيما توقف رصيد بتروجت عند النقطة 34 ويحتل المركز الرابع عشر ويتبقى له 3 مباريات فى الدورى أمام طلائع الجيش وسموحة والمقاولون العرب.