شكرا لقرائتكم جروس يحدد بديل النقاز أمام النجم الساحلي فى سوسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لنادي الزمالك، بالدفع بالظهير الأيمن حازم أمام فى بدلا من التونسى حمدى النقاز، نظرا لتراجع مستواه وحالة التوهان التى يعانى منها خلال المباريات الأخيرة، وذلك فى مباراة الأياب أمام النجم الساحلي على ملعب سوسة بتونس، فى نصف نهائى البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الطبى لنادي الزمالك قد أعلن فى وقت سابق جاهزية الظهير الأيمن للفريق الأول للمشاركة فى المباريات عقب شفاءه من الإصابة التى لحقت به، واعداده بدنيا خلال التدريبات .

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وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك والنجم الساحلى على ملعب استاد برج العرب، الأحد الماضى، بفوز القلعة البيضاء، بهدف نظيف سجله اللاعب محمود كهربا.