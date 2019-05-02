لاعب برشلونة السابق يتمنى تأهل ليفربول وأياكس إلى نهائي أبطال أوروبا

اسماء السيد - كشف الهولندي رونالد كومان اللاعب السابق بنادي برشلونة الإسباني عن أمنيته بأن يتأهل نادي ليفربول الإنكليزي وأياكس الهولندي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان كومان قد عين مدرباً لمنتخب هولندا خلفا لديك أدفوكات الذي فشل في قيادة "المنتخب البرتقالي" لنهائيات كأس العالم 2018، بعدما فشل سلفهما غوس هيدينك في ضمان مقعد للهولنديين في كأس اوروبا 2016 في فرنسا.

وأوضح كومان في تصريح لصحيفة "ذا تيليغراف" البريطانية قائلاً :" أتمنى ان يكون النهائي بين أياكس و ليفربول " ، حيث استبعد ناديه السابق الذي لعب له ابرز محطاته الكروية في الفترة من عام 1989 وحتى عام 1995.

وتابع قائلاً :" برشلونة سيبقى دائماً في قلبي ، ولكن إقامة نهائي بين اياكس و ليفربول سيكون أمراً جيداً للكرة الهولندية بتواجد سبعة لاعبين هولنديين فأكثر ضمن صفوف الفريقين ، وهو إضافة كبيرة للمنتخب الوطني".

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واضاف المدرب الهولندي بقوله :" اللاعبون سيستفيدون كثيراً عندما يخوضون مثل هذه المباريات الكبيرة في نهائيات قارية".

ويضم أياكس في تشكيلته الأساسية ما لا يقل عن سبعة عناصر هولندية ، بينما يضم ليفربول في قوامه الرئيسي الثنائي الهولندي جيورجينهو فاينالدوم و فيرجيل فان ديك.

وتكشف تصريحات كومان بأنه ينحاز لمواطنيه على حساب ناديه الإسباني الذي لمع ضمن صفوفه، عندما فرض نفسه نجماً في المواجهة التي جمعت برشلونة و سامبدوريا الإيطالي على نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1992 على استاد ويمبلي بالعاصمة لندن، حيث سجل كومان هدف المباراة الوحيد بتسديده من ضربة حرة مباشرة لم ينجح الحارس جيانلوكا باليوكا في التصدي لها قبل دقيقتين عن نهاية المباراة .

يشار الى أن متحف برشلونة لا يزال يحتفظ بحذاء كومان الذي خاض به النهائي القاري، لأنه منح النادي أول ألقابه في بطولة دوري أبطال أوروبا.