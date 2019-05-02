شكرا لقرائتكم خبر عن "مصيلحى" يطالب لاعبى الاتحاد بالفوز بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى زياره مفاجئة قام بها محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى لمعسكر الفريق فى القاهرة وقبل اللقاء الهام أمام الاسماعيلى فى دور الـ 8 لكأس مصر المقرر لها الأحد المقبل، طالب مصيلحى اللاعبين باستمرار الأداء الرجولى وتحقيق الفوز على الاسماعيلى وإسعاد جماهير الاتحاد وعوده كأس مصر للقلعه الخضراء. وهنأ مصيلحى الجهاز الفنى واللاعبين بالفوز على النجوم فى الدورى ووعد بمفاجأت ومكافأة ضخمة فى حال تحقيق الفوز بكأس مصر. Advertisements ويواجه سيد البلد فريق الإسماعيلى فى دور الـ8 لكأس مصر الأحد المقبل على ملعب المقاولون فى الخامسة عصراً.

الاتحاد السكندرى



الاتحاد السكندرى



الاتحاد السكندرى



الاتحاد السكندرى

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