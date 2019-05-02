شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 2 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 2 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة التى يأتى على رأسها الاستعدادات الأخيرة قبل السفر إلى تونس غدا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى ستقام يوم الأحد المقبل.

عنتر يبتعد عن حسابات جروس فى مواجهة النجم الساحلى وتأهيل "بوطيب"

تقلصت فرص لحاق محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك بمواجهة النجم الساحلى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية الأفريقية. وخاض عنتر تدريبات تأهيلية اليوم فى الجيمانزيوم على هامش تدريب الفريق الأبيض اليوم فى ظل إصابته بشد في العضلة الأمامية ما يقلص فرص لحاقه بالمباراة القادمة خاصة إن السويسرى جروس المدير الفنى للفريق سيعلن عقب مران اليوم قائمة الفريق التى سوف تتوجه غدا إلى تونس.

حازم إمام يكتفى بالجرى.. وتدريب حواجز للاعبين فى مران الزمالك

أعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، برنامج تأهيلى وبدنى للاعبين يقومون بأدائه علي هامش المران المقام حاليا وذلك لرفع معدل اللياقة البدنية لديهم وكذلك تنشيط العضلات من خلال عمل إطالات وتخطى للحواجز القصيرة وسرعات علي مسافات قصيرة، ضمن الاستعدادات لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية. فيما خاض حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك تدريبات بالجرى الخفيف حول الملعب وذلك من خلال برنامج وضع له على هامش المران اليوم الخميس، فى ظل تأهيله من إصابة مزق السمانة التى أبعدته عن الفريق فى المباريات الأخيرة. Advertisements

مرتضى منصور يوجه رسائل تحفيز للاعبين فى الجلسة الأخيرة قبل السفر لسوسة

عقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق عقب نهاية المران الأخير اليوم قبل السفر صباح الغد إلى سوسة، لخوض مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية. حرص رئيس الزمالك خلال الجلسة على تحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز فى مباراة النجم الساحلى، مطالبا بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على بطل تونس معربا عن ثقته في قدرات اللاعبين على تخطي الفريق التونسي في ملعبه ووسط جماهيره.

5 لاعبين مهددين بالغياب عن الزمالك حال التأهل لنهائى الكونفدرالية

حذر الجهاز الفنى للزمالك خلال الاستعدادات الأخيرة لمواجهة النجم الساحلى، اللاعبين من الاعتراض على التحكيم فى المباراة القادمة والابتعاد عن الحصول على إنذارات بدون داعى، خاصة إن هناك 5 لاعبين مهددين بالغياب عن الفريق الأبيض فى ذهاب نهائى البطولة الأفريقية حال التأهل لهذا الدور وذلك فى حالة الحصول على إنذار أصفر فى المباراة القادمة مع النجم وهم طارق حامد، محمود كهربا، إبراهيم حسن، محمود علاء وعماد السيد.

الزمالك يصرف مكافأة فوز متأخرة للاعبين قبل السفر إلى سوسة صرف مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم، مكافأة الفوز لإحدى مباريات الفريق فى الدورى المتأخرة لتحفيز اللاعبين قبل السفر صباح الغد إلى تونس لخوض مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد صرف الراتب الشهري للاعبين خلال الساعات الماضية من أجل تحفيزهم قبل مباراة الأحد المقبل أمام بطل تونس قبل أن يتم صرف مكافأة الفوز لإحدى مباريات الدوري التي لم يتم صرفها.