شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جروس يوضح حقيقة تلقيه عروض للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الحبشى وكيل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك إن تركيز مدرب الفريق الأبيض حالياً ينصب حول إنهاء موسمه الأول مع قلعة ميت عقبة بالتتويج بالبطولات ولا صحة لما انتشر فى الفترة الأخيرة عن إخطاره لمجلس إدارة الزمالك بالرحيل عقب نهاية عقده الحالى.

وكيل السويسرى جروس تحدث لـ"الخليج 365" حول تلقى المدير الفنى للزمالك عروضاً خليجية خلال الوقت الحالى من عدمه، قائلاً:"لا يوجد عروض فى الوقت الحالى، جروس لا يفكر سوى فى حصد البطولات للزمالك سواء بتخطى المواجهة القادمة أمام النجم الساحلى ثم العودة لفتح ملف الدورى".

وعن تجديد عقد جروس فى الزمالك من عدمه قال وكيله:"أرى إن هناك احترام متبادل ومشاورات بين إدارة الزمالك وجروس فى كل الأمور منذ توليه القيادة الفنية للفريق والحديث حول ذلك الملف سيتم حينما يتم فتحه من قبل إدارة الزمالك فالتركيز الآن لدى الجميع ينصب حول مباريات الفريق الهامة".