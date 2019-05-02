سوبر كورة.. أجيرى يضم حاوى الأهلى وصانع ألعاب بيراميدز للمنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى، ضم الثنائى عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، ووليد سليمان لاعب الأهلى، لقائمة الفراعنة فى أمم إفريقيا. لمعرفة التفاصيل وموعد إعلان القائمة النهائية اضغط هنا.. Advertisements

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