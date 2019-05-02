جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز اليوم الخميس 2 / 5 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز عقب نهاية مباراة إنبى و بتروجت ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى الممتاز . فيديو.. رامى صبرى يحصد أغلى 3 نقاط لإنبى بالفوز على بتروجت 2 / 1 تغلب إنبى بقيادة على ماهر على بتروجت بقيادة محمد عودة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم بالديربى البترولى، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدورى الممتاز. Advertisements ويأتى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز كالتالى : ويأتى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز كالتالى :



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