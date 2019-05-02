شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة للأمم الافريقية تتفقد أعمال تطوير ستاد الاسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محمد فضل مدير النسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بجولة تفقدية اليوم لاستاد الإسماعيلية لمتابعة آخر أعمال التجديد والتطوير للملعب الذى سيحتضن منافسات المجموعة السادسة والأخيرة. رافق فضل خلال الجولة محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية وعدد من مسئولى الشركة الراعية واللجنة المنظمة للبطولة ، وحرص مدير البطولة على الاستفسار عن أعمال رفع كفاءة التى تشمل أرض الملعب، وغرف الملابس، وشبكات الإضاءة، ومداخل ومخارج المدرجات، وغرف التحكم والمراقبة والمركز الإعلامى وقاعات المؤتمرات الصحفية، متوقعا ظهور الملعب بشكل مشرف خلال منافسات البطولة. يذكر أن ملعب الإسماعيلية سيحتضن المجموعة التى تضم منتخبات الكاميرون وغانا وغينيا بيساو وبنين. حرص محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية ونجم الإسماعيلى الأسبق على زيارة مران الفريق مساء اليوم ضمن برنامجه التحضيرى لاستئناف مشواره بكأس مصر. Advertisements جاء ذلك ، على هامش جولته تفقدية باستاد الإسماعيلية لمتابعة آخر أعمال التطوير للملعب الذى يستعد لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة فى يونيو المقبل وقام فضل بتهئنة الجهاز الفنى المعاون بمناسبة توليه المهمة ، متمنيا لهم دوام التوفيق فى استعادة مسيرة الانتصارات ووضع الفريق فى المكانة المنتظرة. اللجنة المنظمة تتفقد استاد الاسماعيلية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المنظمة للأمم الافريقية تتفقد أعمال تطوير ستاد الاسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.