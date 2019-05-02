شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الاخبار الهامة شهدها اليوم الخميس 2 / 5 / 2019 منها تعديل مباراة الاهلي و النجوم بسبب الزمالك .. وإنبي يهرب من قاع الدوري بفوز قاتل على بتروجت .

فيديو.. رامى صبرى يحصد أغلى 3 نقاط لإنبى بالفوز على بتروجت 2 / 1

تغلب إنبى بقيادة على ماهر على بتروجت بقيادة محمد عودة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم بالديربى البترولى، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدورى الممتاز.

بعد 3 أيام فقط .. فاروق جعفر يعتذر عن عدم تدريب الترسانة

تقدم فاروق جعفر نجم ومدرب الزمالك السابق بإعتذار رسمي لمجلس ادارة نادي الترسانة عن الاستمرار في تدريب الفريق بعد أقل من ثلاثة أيام عن إعلان مجلس إدارة الشواكيش التعاقد معه لقيادة الفريق بدوري القسم الثاني الموسم المقبل .

الزمالك يصرف مكافأة فوز متأخرة للاعبين قبل السفر إلى سوسة

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم، مكافأة الفوز لإحدى مباريات الفريق فى الدورى المتأخرة لتحفيز اللاعبين قبل السفر صباح الغد إلى تونس لخوض مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية.

صور.. لجنة من مجلس الوزراء تتفقد ستاد الإسماعيلية

قامت لجنة تابعة لمجلس الوزراء بجولة تفقدية اليوم داخل أرجاء ستاد الإسماعيلية الذى يستعد لاستضافة المجموعة السادسة للنسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها يونيو المقبل.

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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن سبب استبعاد مروان محسن من مواجهة طلائع الجيش أمس هو معاناته من رشح في الركبة.

احتفل نادى بيراميدز بعيد ميلاد أحمد حسن المشرف على الكرة بالنادى على هامش تدريبات فريق الكرة اليوم الخميس.

الإسماعيلي والاتحاد فى دور الـ8 بكأس مصر بدون جمهور

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندري فى دور الـ 8 لكأس مصر المقرر لها الخامسة من مساء الاحد المقبل بدون حضور الجماهير .

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تقديم موعد مباراة الأهلى والنجوم المحدد لها الأحد المقبل 75 دقيقة لتقام فى السابعة مساءً بدلاً من الثامنة والربع، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ29 للدورى.

تقلصت فرص على غزال، لاعب وسط فيرنسى البرتغالى، فى الانضمام لقائمة الفراعنة فى كان 2019 بعد تألق عمرو السولية لاعب الأهلى مع فريقه خلال الفترة الماضية وإعجاب الخواجة بمستواه، ليحجز مكانه فى القائمة النهائية بجوار محمد الننى لاعب وسط أرسنال الإنجليزى وطارق حامد لاعب وسط الزمالك.

يؤدي مؤمن زكريا لاعب الأهلي برنامج تأهيلي، على هامش مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.