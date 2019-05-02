شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. هانى العقبى مديرا فنيا للرجاء المطروحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء الاتفاق مع هانى العقبى المدير الفنى السابق لدمنهور لتولى المهام الفنية لنادى الرجاء إبتداء من الموسم القادم وسيتم خلال الأيام القليله القادمه الاستقرار على تشكيل الجهاز المعاون . ووعد فايز أبو صندوق نائب رئيس نادي رجاء مطروح ، توفير جميع مقومات النجاح للمدير الفنى هانى العقبي من أجل العوده إلى دورى الأضواء والشهرة . كان نادي طنطا قد صعد للدورى الممتاز ممثلاً عن مجموعة بحري التى يتواجد بها الرجاء ، بينما صعد نادي أسوان من مجموعة الصعيد و إف سي مصر ممثلاً عن مجموعة القاهرة.

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