نتيجة Ittihad اليوم| ملخص واحداث مباراة الاتحاد والتعاون في ختام كأس الملك سلمان | هاردلك لجمهور الاتحاد موسم للنسيان تقام المباراة الختامية والنهائية فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقى التعاون واتحاد جدة، وتنطلق المباراة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية مساء يوم الخميس 2/5/2019، ويسعى فريق التعاون فى كتابة نهاية سعيدة لمشواره الطويل، فيما يطمح الاتحاد فى الاستغلال لحصد اللقب والتمسك بالبطولة الآسيوية.

يدخل فريق التعاون لمباراة نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين، ويأمل التعاون فى تحقيق الانتصار الأخير بالبطولة، كما يأمل الفريق فى كتابة النهاية السعيدة بعد مشوار أكثر من رائع وحصد اللقب المنتظر، ويطمح التعاون فى تقديم مستوى مميز ومقنع فى اللقاء المرتقب وعينه على أبطال أسيا.

استهل فريق التعاون مشواره بمواجهة فريق العدالة فى دور ال64 وحقق الانتصار بنتيجة 1-0، وفى دور ال32 واجه فريق النهضة وفاز عليه بنصف دستة أهداف، وفى دور ال16 أقصى فريق الشباب من البطولة بعد الفوز عليه 3-0، وبدور ال8 فاز على فريق الوحدة بنتيجة 3-0، وبنصف النهائى حقق نتيجة تاريخية بعد الفوز على فريق الهلال بنتيجة 5-0 .

يلعب فريق اتحاد جدة لمباراة نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين، ويسعى فريق المونديالى للدفاع عن لقبه المعتاد والثانى له على التوالى، ويأمل العميد فى تقديم مباراة تاريخية بعد سلسلة انتصارات ناجحة فى طريقه نحو الحفاظ على لقبه، ويطمح فريق الوطن فى تقديم أداء فنى وبدنى جيد وعينه على التأهل لأبطال أسيا الموسم المقبل.

وبدء فريق اتحاد جدة مشواره بدور ال64 فى الكأس أمام فريق الجبيل ونجح فى تحقيق الفوز بنتيجة 3-1، وبدور ال32 حقق الفوز على فريق الوشم بنتيجة 2-1، وفى دور ال16 أقصى فريق التقدم بنتيجة 3-0، وفى ربع النهائى نجح فى الانتصار على فريق الباطن بنتيجة 4-3، وفى مباراة نصف النهائى أقصى فريق النصر بعدما امتدت المباراة للأشواط الإضافية وانتهى اللقاء بنتيجة 4-2 .

والجدير بالذكر أن الفريقين قد التقيا مرتين هذا الموسم، الأولى فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى وحقق التعاون الفوز بنتيجة 5-3، والثانية فى الدور الثانى بالأسبوع التاسع عشر وانتهت المباراة بنتيجة 0-0 .

ملخص واهداف مباراة الاتحاد والتعاون

بداية المباراة : الاتحاد – التعاون

حمس دقائق مرت ومازلنا بدون اهداف

د 15: الاتحاد 0 – 0 التعاون

20 المباراة منحصرة وسط الملعب دون خطورة على مرمى الفريقين

32 قوووووووووووووووووول بروجوفيتش #الاتحاد 1 التعاون 0

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45 الحكم يشير بوجود 2 دقيقة وقت بدل من ضائع #الاتحاد 1 التعاون 0

نهاية الشوط الاول #الاتحاد 1 التعاون 0

بداية الشوط الثاني

55 هدف التعادل للتعاون #الاتحاد 1 التعاون 1

64 تبديل اول للاتي خروج رودريغيز و نزول رومارينهو #الاتحاد 1 التعاون 1

71 كرت اصفر على كريم الاحمدي #الاتحاد 1 التعاون 1

90 هدف ثاني للتعاون #الاتحاد 1 التعاون 2

90 الحكم يشير بوجود 4 دقائق وقت بدل من ضائع #الاتحاد 1 التعاون 2

لجنة الحكام تكلف طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة “نيستور بيتانا” لإدارة #نهائي_كأس_الملك غدًا الخميس بين الاتحاد والتعاون — طاقم التحكيم نيستور بيتانا “حكم ساحة” هيرنان مايدانا “مساعد أول” هوان بيلاتي “مساعد ثاني” فرناندو إيتشينكي “حكم رابع” آندرسون دارونكو “حكم فيديو”