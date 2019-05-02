الآن: نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم .. تعرف على بطل كأس خادم الحرمين الشريفين

في مباراة كبيرة ومنتظرة هى لقاء نهائي كأس الملك خادم الحرمين الشريفين والتي دائما ما تجذب أنظار الجماهير السعودية والعربية أيضا يحتضن ملعب الملك فهد الدولي فريقي التعاون والاتحاد في مواجهة لا تقبل القسمة مطلقا على اثنين بل لابد من بطل واحد فمن سيكون له الكلمة في نهاية اليوم ويحتفل مع أنصاره رافعاً الكأس.

نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون

تنطلق مباراة النهائي اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة وتذاع عبر عدد من القنوات بنخبة مميزة من كبار معلقي الوطن العربي، حيث يقوم فهد العتيبي وفارس عوض وعبدالله الحربي بالتعليق الصوتي على قنوات ksa sport المتعددة، وأيضا علي سعد الكعبي على قناة أبوظبي الرياضية.

نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون ملخص كتابي:

دقائق قليلة على بداية المباراة، عمليات الاحماء تجري على أرضية ملعب الملك فهد وتفاعك كبير من الجماهير الحاضرة في النهائي ومنظر أكثر من رائع

تشكيل الاتحاد الليلة: في حراسة المرمى فواز القرنى، وفي خط الدفاع سعود، دا كوستا، عسيرى، العمار، ولاعبي خط الوسط يتواجد الأحمدى، سانوجو، فيلانوفا، خط الهجوم رودريجيز، فهد المولد ومهاجما بريجوفيتش

الآن حفل افتتاح المباراة النهائية بالفقرات الموسيقية والغنائية والجماهير تضيف منظر رائع بفلاش جوالاتهم وحضور الملك سلمان ومباراة نهائية على قدر المأمول مرتقبة

بداية المباراة، الاتحاد على يسار الشاشة وبداية قوية للمباراة والدقيقة 4 يحتسب حكم اللقاء خطأ لصالح التعاون في منتصف الملعب

الدقيقة 17: كرة عرضية من التعاون ورأسية أميسي ولكن في يد فواز، الاتحاد يعاني في اختراق دفاعات الفريق السكري والتعاون خطير بالمرتدات

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الدقيقة 27: انطلاقة وتسديدة من لاعب التعاون قوية ولكن فواز القرني على مرتين يمسك بالكرة، وهدف أول ضائع في هذا اللقاء

الدقيقة 33: الاتحاد يحرز الهدف الأول له في اللقاء عن طريق تسديدة بريجوفيتش بعد عرضية كارلوس والعميد يتقدم

نهاية الشوط الاول من المباراة، حفل استقبال الملك سلمان بين الشوطين وتجهيزات كبيرة لهذا الحضور المميز، ووصول الملك سلمان واستقبال التحية وبداية حفل الترحيب الرائع وأجواء وكرنفال سعودي متميز

الدقيقة 55: طلال العبسي يعود بالتعاون بهدف من عرضي سيدريك أميسي، والتعاون في شوط ثاني رائع برتم عالي واثارة حاضرة

الدقيقة 77: أميسي ينفرد بالمرمى ويسدد على يسار فواز والقائم يزود عن مرمى العميد ويمنع هدق التقدم للفريق السكري والأشواط الاضافية تقترب

الدقيقة 90: تاومبا يسدد كرة ترتد من فواز ويسددها مرة أخرى وهدف، التعاون يتقدم بهدف ثاني ونهاية المباراة بتتويج التعاون بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين

مباراة الاتحاد والتعاون

وتحدث رئيس نادي اتحاد جدة “لؤي ناظر” عن اللقاء مؤكدا أنه طالب لاعبيه باحترام المنافس العنيد الذي يحقق نتائج تدل على قوته، ولكن بالرغم من هذا فانه يثق في لاعيبه أشد الثقة وسيكونون على الموعد لتقديم مباراة كبيرة تنتهي صافرتها باعلان الاتحاد بطلاً لكأس الملك فقد طالب اللاعبين بأن تكون البطولة للعام الثاني على التوالي هدية الجمهور.

الاتحاد والتعاون

وأكد التشيلي سييرا مدرب نادي الاتحاد أمس في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء جاهزية اللاعب الكبير والهداف فهد المولد لمباراة اليوم متحدثا عنه أنه يستمر في تقديم مستويات عالية جدا وغير طبيعية في الشق الهجومي والدفاعي وهو ما عرضه للشد العضلي.

ويسعى التعاون اليوم لاحراز بطولة يزاحم بها الرائد على زعامة القصيم حيث سبق للسكري الوصول للمباراة النهائية مرة وحيدة في موسم عام 2015 عندما التقى مع النصر ولكن العالمي نجح في احراز اللقب حينها