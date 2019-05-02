التعاون يُتوج بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف

تأخر انطلاق المباراة ربع ساعة عن موعدها الطبيعي خاصة بعد أن تم إقامة حفل غنائي واستعراضي احتفالاً بمباراة النهائي بين التعاون والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي، وقد تغلب الاتحاد على النصر برباعية بينما وصل التعاون بعد الفوز على الهلال بخماسية نظيفة.
كان من المُقرر إذاعة المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية لكن الحفل الغنائي أخذ وقت أكبر مما جعل انطلاق المباراة تتأخر ربع ساعة كاملة، وتُنقل المباراة على قناة ksa sports hd 1 بتعليق فارس عوض.
نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون
انطلقت المباراة وقد استطاع العميد التقدم على التعاون في الشوط الأول بهدف نظيف بقدم بريجوفيتش من انفراد بالمرمى، وقد واصل الاتحاد الأداء الجيد قبل مباراة اليوم خاصة وأنه يحتل مكان جيد في البطولة القارية واستطاع الخروج من المراكز المُهددة بالهبوط في الدوري السعودي.
- الدقيقة 5: هجمة قوية لصالح الاتحاد لكن دفاع النصر يُخرجها إلى وسط الملعب
- الدقيقة 32: العميد يتقدم بهدف عن طريق بريجوفيتش بعد أن استطاع الإنفراد بالمرمى وحده ليضعها في الزاوية اليُمنى للحارس.
- الدقيقة 40: التعاون يُحاول السيطرة مُجدداً لمحاولة التعادل.
- الدقيقة 47: الاتحاد يُحاول إحراز الهدف الثاني ويبدأ الشوط الثاني بهجوم قوي، وهجمة للتعاون ورأسية تنتهي بضربة مرمى
- الدقيقة 52: الهدف الأول للتعاون والتعادل برأسية طلال العبسي في مرمى الاتحاد والمباراة تعود لنقطة البداية مرة أخرى في الدقائق الأولى من الشوط الثاني
- الدقيقة 64: التعاون يتفوق في الشوط الثاني ويحاول إحراز هدف التقدم في شباك العنيد بعد تمكنه من التعادل.
- الدقيقة 90: التعاون يسجل هدف الفوز ويمنع الاتحاد من اللجوء للأوقات الإضافية ليُتوج بالكأس.
- نهاية المباراة بفوز التعاون بهدفين مقابل هدف.