نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون فى كاس الملك فهد

نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم الخميس 2-5-2019، و هى المباراة النهائية فى نهائى في كاس خادم الحرمين الشريفين، المباراة ستكون فريقين كبيرين ذو جماهيرية عريضة، فريق التعاون استطاع اخراج الزعيم فريق الهلال من الدور قبل النهائى و هزمه بخمسة أهداف، و تفوق عليه أيضا فى الدورى السعودى منذ يومين و هزمه مرة أخرى، بينما قدم فريق الاتحاد السعودى عرض كبير أمام النصر و استطاع أن يفوز عليه فى نصف النهائى بأربعة أهداف مقابل هدفين، المباراة سوف تقام على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض

موعد مباراة الاتحاد والتعاون

مباراة الاتحاد والتعاون اليوم الخميس فى تمام الثامنة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة الا ربع بتوقيت السعودية، و سوف تذاع المباراة على عدد من القنوات السعودية منها على قناة KSA Sports 1 HD و قناة KSA Sports 2 HD كما تذاع أيضا على قناة أبوظبي الرياضية HD 1 و تذاع أيضا على قنوات KSA SPORT +1 و قناة KSA Sports HD+2

حراسة المرمى: فواز القرنى

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خط الدفاع: سعود – دا كوستا – عسيرى – العمار

خط الوسط: الأحمدى – سانوجو – فيلانوفا

خط الهجوم: رودريجيز – المولد – بريجوفيتش

الدقيقة 59 النتيجة 1/1 حتى الان بين الفريقين

انتهت المباراة بفوز التعاون2/1