رسميًا.. تريزيجيه ضمن الفريق المثالي للموسم في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، عن اختيار المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا ضمن التشكيل المثالي للعام في البطولة المحلية.

واستطاع تريزيجيه خلال الموسم الحالي أن يسجل 9 أهداف ويصنع 10 خلال 34 مباراة لعبها للفريق في بطولتي الدوري والكأس بتركيا.

وقال الحساب الرسمي لقاسم باشا على "تويتر" في تغريدة لتهنئة تريزيجيه: "نهنئ محمود حسن تريزيجيه للتواجد ضمن فريق العام في الدوري التركي خلال موسم 2018-2019 في احتفال (فوتبول سوبرستارز) الذي ينظمه الاتحاد التركي لكرة القدم."

وتكون التشكيل من:

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حراسة المرمى: ميرت جونوك.

خط الدفاع: جوخان جونول، فيدا، ألكسندرو ايبوريانو، حسن علي كلديريم.

خط الوسط: دوروكان توكوز، إمره بلوز أوغلو، آدم لياييتش، إدين فيسكا، محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: بوراك يلماز.