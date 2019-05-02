مبتعدًا عن الهبوط.. رامي صبري يخطف فوزًا قاتلاً لإنبي أمام بتروجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف إنبي فوزًا قاتلاً أمام نظيره بتروجيت بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري

وتقدم إنبي في الدقيقة 61 عن طريق رأسية لاعبه رامي صبري ثم تعادل شكري نجيب في الدقيقة 73 من ركلة جزاء قبل أن يعود صبري برأسية قاتلة في الدقيقة 92 لينتهي اللقاء بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى النقطة 33 في المركز الـ 15 بفارق نقطة عن بتروجت صاحب المركز الـ 14.