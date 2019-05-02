النني احتياطيا مع أرسنال في مواجهة فالنسيا بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا الإسباني، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي. ويحل النجم المصري محمد النني بديلاً، فيما يبدأ إيمري بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: بيتر تشيك الدفاع: كولاسيناك - سوكراتيس - كوسيلني - مصطافي ميتلاند نيلز Advertisements الوسط: جوندوزي - تشاكا - أوزيل الهجوم: لاكازيت - أوباميانج وعلى مقاعد البدلاء: لينو - مونريال - النني - توريرا - مختاريان - إيوبي - نكتاه ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين تشيلسي، وفرانكفورت.

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