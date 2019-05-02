الأهلي يوضح لـ"الخليج 365".. سبب استبعاد مروان محسن من مواجهة الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تعرض مروان محسن مهاجم الفريق لإصابة برشح في الركبة.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مروان تعرض لرشح في الركبة ليتم استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، والتي أقيمت مساء الأربعاء، بالجولة الـ31 للدوري.

وحقق الأهلي فوزًا صعبا على حساب الجيش بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 64 نقطة، بالتساوي مع بيراميدز المتصدر بفارق الأهداف.

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ويلتقي الأهلي أمام النجوم يوم الأحد في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع التاسع والعشرين للدوري.

وعن إصابة جيرالدو دا كوستا، قال عبدالحفيظ إن اللاعب سيشارك بشكل عادي في مران الفريق يوم الجمعة.

وأضاف: "الجهاز الطبي اطمن على جيرالدو في مران اليوم، بعد خوضه مرانا استشفائيا اليوم".

وأصيب جيرالدو إثر اصطدام قوي بمباراة الجيش، ليتعرض لفقدان ذاكرة مؤقت ويتم استبداله بين شوطي المباراة.