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صور تفضح ميسي “المحتال” عند تسجيله هدفه الثاني في مرمى ليفربول

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Alaa Ali 0 تبليغ

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واجه النجم الأرجنتيني ليونيل الكثير من الانتقادات بسبب الضربة الحرة المباشرة التي سجل منها الهدف الثالث لبرشلونة في مرمى ، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.ØµÙØ± ØªÙØ¶Ø­ ÙÙØ³Ù

فقد نشرت مواقع مختلفة ومن بينها موقع “sports.ru” صورا تظهر أن ميسي تقدم بالكرة نحو مترين “غش” عن مكان حصوله على ضربة حرة مباشرة، قبل أن ينفذها بطريقة رائعة، حيث ترجمها إلى الهدف الشخصي الثاني له والثالث للبلوغرانا.ØµÙØ± ØªÙØ¶Ø­ ÙÙØ³Ù

بينما رآى آخرون أنه لم تكن هناك أي مخالفة، وإن كانت فإن ميسي هو من ارتكب الخطأ ضد المدافع فابينهو.ØµÙØ± ØªÙØ¶Ø­ ÙÙØ³Ù

وبالرغم من ذلك، فقد فرض الساحر ميسي نفسه نجما للمباراة التي قاد فيها إلى تحقيق فوز عريض على ليفربول بثلاثية نظيفة، أمس الأربعاء، على ملعب “كامب نو”، وبات قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نهائي “التشامبيونز ليغ”ØµÙØ± ØªÙØ¶Ø­ ÙÙØ³Ù ØµÙØ± ØªÙØ¶Ø­ ÙÙØ³Ù ØµÙØ± ØªÙØ¶Ø­ ÙÙØ³Ù

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