قرر فاروق جعفر المدير الفني للفريق الأول بنادي الترسانة الإعتذار عن عدم إستكمال مهمته في قيادة الفريق الأول بالنادي. الفريق الأول بالنادي. وكان جعفر قد تولي قيادة الفريق قبل ثلاثة أيام فقط ومعه مؤمن عبدالغفار مدرباً عاماً ، ويأتي الإعتذار ليضع مجلس إدارة الشواكيش في مأزق نظراً للهجوم الذي صاحب تولي جعفر المهمه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فاروق جعفر يعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة الترسانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.