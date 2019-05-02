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شاهد.. التعاون يفوز على الاتحاد ويتوج ببطولة كأس خادم الحرمين

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توج فريق التعاون بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس بنهائي البطولة.

سجل بريجوفيتش هدف التقدم لفريق الاتحاد في

الدقيقة 32 من الشوط الأول واستمرت طسيرة النمور على مجريات الأحداق حتى انتهاء نصف اللقاء الأول.

وفي الشوط الثاني قلب التعاون الطاولة على الاتحاد

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وسجل هدفين جاءئ الأول عن طريق طلال العبسي في الدقيقة 54 والثاني في اللحظات الأخيرة من المباراة عن طريق ليندر تاوامبا بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

بهذا الفوز يتوج التعاون ببطولة كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.

 

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