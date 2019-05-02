التعاون يسجل هدف قاتل امام اتحاد جدة بنهائي كأس خادم الحرمين

تقدم فريق التعاون السعودي على نظيره اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن نهائي المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن نهائيكأس خادم الحرمين الشريفين. وسجل ليندر تاومبا مهاجم التعاون هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. شاهد الهدف :

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