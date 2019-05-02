شاهد.. تشيلسي يتعادل مع فرانكفورت في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

انتهي الشوط الأول بين فريقي آينتراخت فرانكفورت الألماني ونظيره تشيلسي الإنجليزي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري التي تجمع الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوريالأوروبي. وسجل لوكا جوفيتش هدف فرانكفورت في الدقيقة 23 ، قبل أن يدرك بيدرو هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة الأخيرة من احداث الشوط الاول. شاهد الهدف :

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