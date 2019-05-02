شاهد ..أرسنال يتقدم على فالنسيا في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

أنهي فريق أرسنال الإنجليزي الشوط الأول متقدمًا على نظيره فالنسيا الإسباني بهدفين مقابل هدف، وذلك خلال المباراة التي تجمع

الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وبادر فالنسيا بالتهديف عن طريق لاعبه مختار دياخبي في الدقيقة 11 مع بداية المباراة، قبل أن يسجل ألكسندر لاكازيت هدفين لصالح ارسنال في الدقيقتين 18، 26.

شاهد اهداف المباراة :

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