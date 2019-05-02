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تسنيم رشدي تحصل على المركز الأول في بطولة أفريقيا للجودو

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حصلت تسنيم تامر رشدي لاعبة منتخب مصر لناشئات الجودو على المركز الأول فى منافسات وزن 48 كجم بطولة أفريقيا للناشئين المقامة حاليًا في السنغال والمستمرة حتى يوم 6 مايو الجاري والمؤهلة لبطولة العالم للشباب التى تستضيفها المغرب

أكتوبر المقبل، واليمبياد طوكيو 2020،

وتشارك مصر في البطولة باللاعبين: "مصطفى فكرى، وجاسر مصطفى، ومحمد أكمل، وزياد أيمن، وفارس صبحى، ومحمد حلبى، وأحمد أيمن، وعبدالله عبدالسميع، ومحمود أبو راقية، وعادل

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أحمد، وأحمد مرزوق، وعمرو النجار، وإبراهيم عبد العليم، وسيف الله طلبه، عمر شادى، ومحمد طارق، وسيف الله الطيب، وفارس الحديدى، وأحمد عبد السميع".

وعلى مستوى السيدات تشارك: "تقى رشدى، وحنين الطيب، ومريم هلال، وسلمى عبد الله، وافنان شحاتة، وسلمى مصطفى، والاء مسعد، وفرح شرف، ونورا سليم، وتسنيم رشدى، وفاطمة غنيم".

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