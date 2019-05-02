تسنيم رشدي تحصل على المركز الأول في بطولة أفريقيا للجودو

حصلت تسنيم تامر رشدي لاعبة منتخب مصر لناشئات الجودو على المركز الأول فى منافسات وزن 48 كجم بطولة أفريقيا للناشئين المقامة حاليًا في السنغال والمستمرة حتى يوم 6 مايو الجاري والمؤهلة لبطولة العالم للشباب التى تستضيفها المغرب

أكتوبر المقبل، واليمبياد طوكيو 2020،

وتشارك مصر في البطولة باللاعبين: "مصطفى فكرى، وجاسر مصطفى، ومحمد أكمل، وزياد أيمن، وفارس صبحى، ومحمد حلبى، وأحمد أيمن، وعبدالله عبدالسميع، ومحمود أبو راقية، وعادل

أحمد، وأحمد مرزوق، وعمرو النجار، وإبراهيم عبد العليم، وسيف الله طلبه، عمر شادى، ومحمد طارق، وسيف الله الطيب، وفارس الحديدى، وأحمد عبد السميع".

وعلى مستوى السيدات تشارك: "تقى رشدى، وحنين الطيب، ومريم هلال، وسلمى عبد الله، وافنان شحاتة، وسلمى مصطفى، والاء مسعد، وفرح شرف، ونورا سليم، وتسنيم رشدى، وفاطمة غنيم".