تسنيم رشدي تحصل على المركز الأول في بطولة أفريقيا للجودو

حصلت تسنيم تامر رشدي لاعبة منتخب مصر لناشئات الجودو على المركز الأول فى منافسات وزن 48 كجم بطولة أفريقيا للناشئين المقامة حاليًا في السنغال والمستمرة حتى يوم 6 مايو الجاري والمؤهلة لبطولة العالم للشباب التى تستضيفها المغربأكتوبر المقبل، واليمبياد طوكيو 2020،
وتشارك مصر في البطولة باللاعبين: "مصطفى فكرى، وجاسر مصطفى، ومحمد أكمل، وزياد أيمن، وفارس صبحى، ومحمد حلبى، وأحمد أيمن، وعبدالله عبدالسميع، ومحمود أبو راقية، وعادل
وعلى مستوى السيدات تشارك: "تقى رشدى، وحنين الطيب، ومريم هلال، وسلمى عبد الله، وافنان شحاتة، وسلمى مصطفى، والاء مسعد، وفرح شرف، ونورا سليم، وتسنيم رشدى، وفاطمة غنيم".
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