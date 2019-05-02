الجهاز المعاون يجتمع بلاعبي الإسماعيلي

بدأ مران الإسماعيلي اليوم بإجتماع عقده الجهاز الفنى المعاون مع اللاعبين لحثهم على استعادة النتائج الإيجابية والصعود للدور المقبل في بطولة كأس مصر.

وواصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريبات، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم الاحد المقبل ضمن منافسات دور الــ8 لكأس مصر.

شمل المران على تدريبات التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة قبل أن يتم اللاعبون على كيفية التحول السريع من الحالة الدفاعية للهجومية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين وسط تعليمات من الجهاز الفنى لاصلاح الأخطاء.