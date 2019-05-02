شاهد.. التعاون يسجل هدف التعادل أمام اتحاد جدة بكأس خادم الحرمين

أدرك فريق التعاون السعودي التعادل أمام نظيره اتحاد جدة بهدف لكل منهما، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. التي تجمع الفريقين ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وسجل طلال العيسي هدف التعادل لصالح التعاون في الدقيقة 55 بعدما اسقبل كرة عرضية من الجانب الأيمن أودعها برأسية في المرمي. شاهد الهدف :

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