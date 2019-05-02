أحمد الجندي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالمجر

حسم أحمد الجندي بطل منتخبنا الوطني للخماسي الحديث اليوم الخميس بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في المجر. المقامة حاليًا في المجر. جاء ذلك بعد احتلاله المركز الأول في التصفية الأولي برصيد 1145 نقطة. وكان الجندي قد توج بذهبيتي الفردي، والتتابع المختلط ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي أقيمت في مصر مارس الماضي.

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