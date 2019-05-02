رياضة | بدواى يعلن عن قائمته لمواجهة دكرنس الحاسمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدواى يعلن عن قائمته لمواجهة دكرنس الحاسمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى شبان بدواى الرياضى عن قائمة الفريق التى ستتوجه لملاقاة دكرنس فى مباراة الجولة الأخيرة بدورة الترقى بملعب دكرنس السبت المقبل، والتى لابديل فيها عن الفوز لأبناء بدواى من أجل حجز بطاقة التأهل الثانية برفقة بيلا والذى تأهل رسميا لدورى القسم الثانى للموسم المقبل، بينكا يكفى دكرنس التعادل أو الفوز للصعود.

وضمت القائمة التى أعلنها محمد المحالى المدير الفنى للفريق كلا من : محمد ميشو ، إسلام شيحه (حارسي مرمى) ، عبدالحميد عمار ، على جمعه ، وائل الشطبى ، حسام الشاذلى ، إسلام كامل ، إسلام جلال ، عبدالجيد صديق ، أحمد رزق ، أحمد سعد ، أحمد حسين ، عبدالبارى محمد ، الأمير توفيق ، أحمد إبراهيم ، أشرف خالد ، السيد الحلوانى ، نادر السيد ، عبدالعزيز سليمان .

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد إنتهت بفوز بدواى بأربعة أهداف مقابل هدفين ويكفى دكرنس الفوز أو التعادل لضمان التأهل بينما يحتاج بدواى للفوز فقط من أجل التأهل لدورى القسم الثانى الموسم المقبل .