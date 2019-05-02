رياضة | نجم الأهلى الأسبق ونجوم بنى سويف القدامى يشهدون حفل قرعة بطولة كرة القدم الرمضانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلى الأسبق ونجوم بنى سويف القدامى يشهدون حفل قرعة بطولة كرة القدم الرمضانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى مجلس الشباب المصرى للتنمية، فرع محافظة بني سويف بقيادة محمود عزت عرفه منسق عام المحافظة قرعة بطولة كرة القدم الرمضانية، بمشاركة 16 فريق من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك بمقر نادي المعلمين بمدينة بني سويف.

وشهد حفل الإعلان عن تفاصيل البطولة حضور أعضاء مجلس الشباب المصري للتنمية بمحافظة بني سويف، وعدد من نجوم كرة القدم السابقين ابرزهم محمد شاكر لاعب الاهلى الاسبق وعلاء شاكر وجمال عيد وتونى ثمان الحكم الاسبق وسيد الامين نقيب الرياضيين وخالد حفنى النائب البرلمانى السابق بالإضافة إلى حضور نهى محمد بخيت، مدير التعاون الدولي بديوان عام محافظة بني سويف وعدد من الشخصيات العامة ومندوبي الصحف والمواقع الإخبارية.

ويشارك بالبطولة 16 فريق بمقدمتهم نادى الشباب الرياضى ومركز شباب بلفيا ومركز شباب البرانقة وسمسطا وغيرها.

يذكر أن هذه البطولة والتي ستنطلق في الفترة من من 5 رمضان حتى 23 رمضان، على ملعب نادي الشباب الرياضي بمدينة بني سويف، تحت رعاية المستشار، هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بإشراف، مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، تعتبر هي الأولى التي ينظمها مجلس الشباب المصري للتنمية ببني سويف.