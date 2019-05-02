رياضة | محمد فضل يظهر في تدريبات الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فضل يظهر في تدريبات الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية ونجم الإسماعيلى الأسبق على زيارة مران الفريق مساء اليوم ضمن برنامجه التحضيرى لاستئناف مشواره بكأس مصر.

جاء ذلك ، على هامش جولته تفقدية باستاد الإسماعيلية لمتابعة آخر أعمال التطوير للملعب الذى يستعد لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة فى يونيو المقبل

وقام فضل بتهئنة الجهاز الفنى المعاون بمناسبة توليه المهمة ، متمنيا لهم دوام التوفيق فى استعادة مسيرة الانتصارات ووضع الفريق فى المكانة المنتظرة.

كما قام نجم الدراويش السابق باسترجاع الذكريات مع صبرى المنياوى مدير الكرة والذى كان يتولى تدريبه حينما كان لاعبا فى عام 2007 وشهد على تألقه بالقميص الأصفر وانضمامه لصفوف المنتخب الأول.