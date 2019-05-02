رياضة | الأهلي يستقر على بدائل وليد أزارو.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على بدائل وليد أزارو.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب البحث مبكراً عن بديل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر تمهيداً للتعاقد معه في الموسم المقبل.

ويرفض المغربي وليد أزارو تمديد عقده مع النادي الأهلي على الرغم من محاولات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء من أجل إقناعه بالاستمرار مع النادي في الفترة القادمة.

وحدد مجلس إدارة النادي الأهلي مبلغ 4 ملايين دولار من أجل الموافقة على بيع المغربي وليد أزارو في نهاية الموسم الجاري وخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

ووضع مجلس الخطيب بديلين للمغربي وليد أزارو ، هما الثنائي عبد الأله الحفيظي مهاجم الرجاء المغربي ، والجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري تمهيداً للتعاقد مع أي منهم في الموسم المقبل وتدعيم خط هجوم القلعة الحمراء على أن تساهم الشركة الراعية للأهلي في تمويل صفقة المهاجم السوبر وأن يدفع النادي الأحمر جزء من قيمة الصفقة من خزينة الأهلي.