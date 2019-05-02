رياضة | هانى سيد ينهى إعارته مع أبو قير ويعود لفاركو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هانى سيد ينهى إعارته مع أبو قير ويعود لفاركو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللاعب هانى سيد عودته مجددا لقيادة فريقه السابق فاركو، عقب إنتهاء إعارته مع فريق أبوقير للأسمدة.

ويجيد اللاعب صاحب 29 عاما اللعب فى مركزى الظهير الأيمن و وسط الملعب الأيمن وهو من مواليد محافظة الإسكندرية .

وكان مقررا مع بداية الموسم الماضى إعارة اللاعب للأوليمبى السكندرى قبل أن يتم إنهاء التعاقد بالتراضى و إنتقال اللاعب لفريق أبوقير للأسمدة على سبيل الإعارة ٦ أشهر بفترة الإنتقالات الشتوية الماضية .

جدير بالذكر أن فريق أبوقير للأسمدة كان قد أنهى الموسم الماضى بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بالمركز الرابع برصيد ٤٤ نقطة .