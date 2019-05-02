رياضة | الإسماعيلي يفوز على منتخب المحافظة وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يفوز على منتخب المحافظة وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الإسماعيلى على منتخب المحافظة بسبعة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية.

أهداف الدراويش حملت توقيع محمد الشامى هدفين وهدف لكل من محمد بيومى وإبراهيم حسن وكريم بامبو ومحمود متولى وعودة مارشال.

ويستعد الفريق لملاقاة الاتحاد السكندرى الأحد القادم باستاد الجبل الأخضر فى دور الــ8 بكأس مصر.

بدأ الفريق الشوط الأول بتشكيل ضم ..

حراسة المرمى .. محمد مجدى

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خط الدفاع .. محمد بيومى – ريتشارد بافور – محمد هاشم – سليم عبد الخالق

خط الوسط .. محمد الضرف – إبراهيم حسن – مدحت فقوسة

خط الهجوم .. محمود أبوجودة – محمد الشامى

وفى الشوط الثانى شارك كل من … محمود رضا حارس المرمى و محمود متولى وطارق طه وكريم بامبو وابراهيم عبد الخالق وعودة مارشال.

شهدت المباراة حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بجانب طارق زين المدير الفنى لفريق الشباب مواليد 99 وأحمد فكرى الصغير مدرب فريق 97 وأحمد الجمل عضو الجهاز الفنى للفريق الأول سابقا.