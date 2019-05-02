رياضة | انتهي الأمر.. نجم ريال مدريد باقٍ مع الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهي الأمر.. نجم ريال مدريد باقٍ مع الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوناثان بارنيت وكيل اللاعب الويلزي جاريث بيل استمرار اللاعب مع فريقه ريال مدريد على الرغم من الشائعات بشأن انتهاء مستقبله مع الملكي.

وقال بارنيت في تصريحات لشبكة BBC البريطانية : "جاريث ملتزم 100 بالمئة مع ريال مدريد".

وعن إذا كان بيل يريد تمضية بقية مسيرته الكروية في الملكي، اختتم بارنيت تصريحاته قائلاً : "لا شيء تبدل".

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وأفادت الشبكة البريطانية بأن رد بارنيت جاء عقب انتقاد زين الدين زيدان لبيل متسائلا بعد خسارة فريقه أمام رايو فايكانو بهدف نظيف حول ما إذا كان مركزا بشكل كامل.

وارتبط بيل بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تراجع مستواه مع الريال وكثرة الاصابات التي يتعرض لها.

وأكدت الشائعات أن بيل البالغ 29 عاما ليس على علاقة وطيدة مع زملائه في الملكي في وقت يعاني ريال من النتائج المخيبة للآمال هذا الموسم.