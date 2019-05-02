رياضة | رغم الفضيحة.. فان دايك ينذر برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الفضيحة.. فان دايك ينذر برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، إن ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، هو أفضل لاعب في العالم بعد خسارة فريقه مساء أمس بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو.

وأضاف فان دايك في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: ميسي لاعب رائع وهذا واضح للغاية وعندما كنا نهاجم كان ميسي ينتظر في مكان ما من أجل فعل شيء لذلك حاولنا تنظيم دفاعاتنا لكنه استطاع خلق المشاكل لنا أمس.

وسجل ليونيل ميسي ثنائية من ثلاثية برشلونة في شباك ليفربول ليقترب البارسا من أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

وصرح فان دايك في تصريحات أخرى لصحيفة ديلي ستار البريطانية بأن ليفربول لن يستسلم في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل وسف يقاتل من أجل العودة وسط جماهيره.

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وشدد فان دايك على أن فريقه كان يستحق تسجيل هدف بعدما صنع عدة فرص ضد برشلونة مضيفا بأن الفريق يتوجب الاتحاد من أجل تحقيق العودة في لقاء الإياب.

في سياق مدح ليونيل ميسي، قال أندريا روبيرتسون، ظهير أيسر ليفربول:نحن نعرف بعظمة ليونيل ميسي وكيف هو جيد للغاية وهو أفضل لاعب في العالم وسجل الركلة الحرة المباشرة بطريقة رائعة.

وكان يورجن كلوب، مدرب ليفربول صرح عقب المباراة بأن ليونيل ميسي قدم مستوى خيالي ضد فريقه وهو الأفضل في العالم.