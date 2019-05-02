رياضة | الصفقة الكبري تقترب من ريال مدريد مقابل 170 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة الكبري تقترب من ريال مدريد مقابل 170 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اقترب من الانتقال إلى ريال مدريد مع إمكانية تفعيل الشرط الجزائي بعقده.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن عقد نيمار يتضمن بندًا خفيًا بوجود شرط جزائي بقيمة 170 مليون يورو يمكن تفعيله بعد الموسم الثالث.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان قبل موسمين قادمًا من برشلونة بعدما تم دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يترقب موقف نيمار مع PSG تحسبًا للتعاقد معه وإعادته لإسبانيا من بوابة الملكي لكن المؤكد أن ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان لن يفرط في اللاعب هذا الصيف وسيكون على الريال الانتظار حتى نهاية موسم 2020 ودفع الشرط الجزائي لضمه.