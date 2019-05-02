رياضة | رمضان صبحي يصدم الأهلي

حاول سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي إقناع نجم الفريق رمضان صبحي لتجديد عقده ولكن اللاعب رفض.

واقتربت إعارة رمضان صبحي للأهلي من هيدرسفيلد الإنجليزي من الانتهاء بنهاية الموسم الجاري وحاول مجلس إدارة الأهلي تجديد إعارة صبحي.

ويفكر رمضان صبحي بشكل جدي في العودة للاحتراف الخارجي في ظل امتلاكه العديد من العروض الأوروبية.

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واستغرقت الجلسة التي عقدها لاسارتي مع رمضان نحو نصف ساعة، تحدث خلالها على بعض الأمور الفنية الخاصة باللاعب، ومنحه بعض التعليمات.

وقاد المران خلال هذه الجلسة التي عقدها لاسارتي مع رمضان سباستيان المدرب بالجهاز الفني للأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء الأحد المقبل على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.