رياضة | حارس برشلونة بديل دي خيا في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس برشلونة بديل دي خيا في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهولندي جاسبر سيلسن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، ضمن خياراته لتدعيم حراسة المرمى حال رحيل ديفيد دي خيا لباريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن مانشستر يونايتد مهتم بضم سيلسن ليعوض دي خيا في الصيف مشيرة إلى أن الهولندي يملك 60 مليون يورو كشرط جزائي في عقده مع الفريق الكتالوني.

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وشددت الصحيفة على أن برشلونة لن يبيع سيلسن بأقل من 30 مليون يورو في الصيف.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها بأن يان أوبلاك، حارس اتلتيكو مدريد وتيبو كورتوا، حارس ريال مدريد وجيانلويجي دوناروما، حارس ميلان وجاك بوتلاند، حارس مرمى ستوك سيتي ضمن حسابات مانشستر يونايتد بخلاف جاسبر سيلسن كأسماء مقترحة لحماية عرين الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وكانت الصحافة الإسبانية، ذكرت في الأيام الماضية أن سيلسن قرر الرحيل عن برشلونة في الصيف.