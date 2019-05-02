رياضة | هاني العقبي مديرا فنيا للرجاء المطروحي

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نجح نادي الرجاء المطروحي في التعاقد مع هاني العقبي ليتولي القيادة الفنية للفريق المطروحي في الموسم الجديد خلفا لطارق محجوب الذي قدم الرجاء لة الشكر عقب نهاية الموسم.

جاء التوقيع في حضور سعد ابو صندوق رئيس النادي ووكيل هاني العقبي.

وسبق لهاني العقبي تولي القيادة الفنية لفرق المصرية للإتصالات وسيراميكا ودمنهور الذي كان قاب قوسين من الصعود للدوري الممتاز لولا المعوقات المادية التي واجهت دمنهور.