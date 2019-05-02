اونلاين | GOOL يلا 7SRY مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر 2-5-2019 كأس خادم الحرمين الشريفين

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موعد مباراة الاتحاد والتعاون اليوم

البطولة : كأس خادم الحرمين الشريفين

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القنوات : السعودية سبورت 1

المعلق : سمير المعيرفي

الساعة : 7:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:30 مساء بتوقيت السعودية