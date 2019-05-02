انت الان تتابع تفاصيل خبر السد والدحيل يبلغان نصف نهائي كأس أمير قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 09:51 مساءً - بلغ ناديا السد والدحيل الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم، مساء الخميس، عقب تخطيهما عقبة الغرافة والشحانية على الترتيب، ضمن لقاءات دور الثمانية من "أغلى الكؤوس".

في المباراة الأولى على استاد "عبد الله بن خليفة"، عبر السد عقبة منافسه الغرافة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليواصل مشوار الحفاظ على لقبه بنجاح؛ أملاً في الظفر بـ"الثنائية المحلية".

أنهى السد المتوّج بطلاً لـ"دوري نجوم قطر" هذا الموسم، الشوط الأول بثنائية حملت توقيع خوخي بوعلام والجزائري بغداد بونجاح؛ في الدقيقتين الـ17 والـ45.

وأضاف أكرم عفيف، الذي نال جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي، الهدف الثالث للفريق السداوي، في الدقيقة الـ75، وردّ "فهود" الغرافة بهدفين عبر الإيراني مهدي طارمي وعمرو سراج، في الدقيقتين الـ78 والـ89.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، قضى "بونجاح" على آمال الغرافة في تعديل الكفة بتسجيله هدفاً رابعاً، ليؤكد تأهل السد للدور قبل النهائي.

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ويلتقي "الزعيم" في موقعة نصف النهائي مع الفائز من "ديربي" الكرة القطرية بين العربي والريان، الذي سيقام مساء الجمعة على استاد "حمد الكبير".

وفي مباراة ثانية ضمن الدور ذاته تغلّب الدحيل على ضيفه الشحانية بهدفين نظيفين، بواسطة المغربي يوسف العربي والبرازيلي إدميلسون جونيور؛ في الدقيقتين الـ58 والـ79.

وضرب الدحيل، وصيف الدوري القطري، موعداً مع الفائز من مباراة السيلية والأهلي، في ثاني لقاءات نصف نهائي "أغلى الكؤوس".

وتقام مباريات "المربع الذهبي" في الـ11 والـ12 من مايو الجاري، على استاد "جاسم بن حمد" بنادي السد، على أن تُجرى المباراة النهائية في الـ16 من الشهر ذاته.

ويحتضن نهائي "أغلى الكؤوس" استاد الوكرة المونديالي، حيث سيُدشن الملعب رسمياً بحضور كوكبة من الشخصيات الرياضية الآسيوية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن نادي السد يُعد أكثر الأندية فوزاً بالكأس الغالية برصيد 16 لقباً، مقابل 8 ألقاب للعربي، و7 للغرافة، و6 للريان، و4 للأهلي، ولقبين للدحيل و"نادي قطر"، ولقب وحيد لـ"أم صلال".